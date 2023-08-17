İsviçreli meşhur marka için üretime hazır mısınız?

Tüm üreticiler meşhur markalarla çalışmak için fırsat kollar ve can atarlar. İyi bir markayı referanslar listesi almak ise paha biçilmez bir fırsattır.

TurkishExporter’da bugün yer alan bir ilanda böyle bir fırsata kapı aralayabilirsiniz.

Özet bilgi ile Türkiye’de büyük beden sweatshirt ürettirmek için iyi bir üretici bulmak istediğini yazan bu markanın satın alma bölümü size bir tık kadar yakın. Şayet üretici iseniz kurumsal web site adresinizle Forie’ye başvurun ve firma ile iletişime geçin. İlanın özet detay ise şurada.

İlan özeti için tıklayınız.