İtalya, 20.000 adet ıslak mendil satın alacak

Her gün birçok ithalatçı firma tarafından TurkishExporter'a iletilen alım ilanları, Türkiye'nin önde gelen B2B platformu TurkishExporter tarafından ihracatçılarla paylaşılmaya devam ediyor. Bugün de sağlık, güvenlik, kozmetik ve private label sektörlerinde üretimini yaptıkları ürünlerle faaliyet gösteren İtalyan firmanın bıraktığı ilan TurkishExporter tarafından yayınlandı. İlanlarında Türkiye’den 10/20.000 adet ıslak mendil ithal etmek istediklerini söyleyen İtalya merkezli firma, Türk tedarikçilerle görüşüp bilgi almak istiyor. İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Temizlik ürünleri sektöründe hazır ihracat müşterileri

Temizlik ürünleri sektöründe ihracat yapmayı hedefleyen üreticiler ve ihracat şirketleri için yeni bir ticaret bilgi kaynağı olan Forie DataBank faaliyete geçti. İspanya, Romanya, Mısır, japonya ve daha birçok ülkede bulunan ithalatçı firmaların iletişim bilgilerini içeren "Forie DataBank" adlı bu ihracat adres veri tabanı, temizlik ürünleri sektöründeki ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketlerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. İletişim bilgilerine ulaşmak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: Forie DataBank.

Eğer bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörle ilgili veriler henüz mevcut değilse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 340111 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 340111 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 340111---Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 3401- Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin); cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin); sabun veya deterjan emdirilmiş; sıvanmış veya katlanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat.