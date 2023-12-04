İtalya, mini otel buzdolabı ithal edecek

Son yıllarda Türkiye ile İtalya arasındaki ilişki, ikili ticaretin ötesine geçti ve karşılıklı sermaye yatırımları hızla artış gösterdi. Aralarındaki ticaretin her geçen yıl gelişim göstermesiyle bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 5. sırada olan İtalya’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda Türk üreticilerden mini otel buzdolabı isteyen İtalyan firma dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ve ihracatçılara imkanlar sunan TurkishExporter'a ilan bıraktı.

İlanında ithalatını yapacağı mini otel buzdolabının genişlik, boyut ve güç gibi özelliklerine de yer veren firmanın ihracat fırsatını görmek isteyen Türkiye’deki üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

İtalya’ya ihracatın kolay yolu: “Forie Databank"

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık İtalya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank" bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde İtalya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin İtalya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.