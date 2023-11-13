İtalya, promosyon ürünler ithal edecek

1985 yılından bu yana çok uluslu şirketlere promosyon ürün tedarikçiliği yapan firma, TurkishExporter’da yayınladıkları ilanla Türkiye’deki üreticilerden, takvim, not defteri ve bayrak satın almak istiyor. İtalyan firma talep ile ilgilenen ihracatçılardan ürünler hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

Türkiye’den çeşitli promosyon ürünler satın almak üzere çalışma partneri arayan bu şirkete cevap vermek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmanız gerekiyor. İlk kez Forie uygulaması kullanacak ilgili firmalar ise bu alım ilanını açmak için basic demo hakkı isteyebiliyor.