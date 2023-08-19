İtalyan fırın makinecisi, Türk partner arıyor

Yayınladığı ithalat alım ilanında verdiği kurumsal web sitesinde İtalya’da fırın ve pastacılık alanında çalıştığı görülen İtalyan firması, Türkiye’den bu sektörde fırın makineleri almak istediğini yazdı.

İtalyan firma ile iletişime geçmek isteyen sektör firmalarının TurkishExporter kurumsal üyesi olması veya Forie’de basic demo hesabının olması gerekiyor. Bu ilanın özet detayları için tıklayınız

İtalya’ya ihracat yapmak isteyen Türk üretim ve ihracat şirketleri, İtalya’da hazır ihracat müşterisi bulmak için onlarca sektörde binlerce ithalatçı firma adresi için Forie databankı ayrıca ziyaret edebilirler.