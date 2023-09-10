İtalyan firma, 5 bin adet sandalye almak istiyor

Akdeniz'in sularıyla birbirine bağlı bu iki güzel ülke Türkiye ve İtalya, sadece coğrafi olarak değil, ticari anlamda da aralarında güçlü bir köprü kuruyor. Bu denizler arası iş birliği, Türkiye'yi İtalya'nın en büyük 14. ithalatçı ortağı olarak konumlandırıyor.

TurkishExporter’da sıklıkla ihracat talebi yayınladığımız bir ülke olan İtalya’dan bu kez de mobilya alanında ithalat yapan firmadan 5 bin adet sandalye alım talebi geldi.

Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.