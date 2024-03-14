İtalyan firma, el ve banyo havlusu ithalatı için Türk üretici arıyor!

Son yıllarda Türkiye ile İtalya arasındaki ilişki, ikili ticaretin ötesine geçti ve karşılıklı sermaye yatırımları hızla artış gösterdi. Aralarındaki ticaretin her geçen yıl gelişim göstermesiyle bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 5. sırada olan İtalya’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter'a ithalat ilanı bırakan bir İtalyan firma, Türk üreticilerden el ve banyo havlusu satın alacağını belirtti.

İtalya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin ev tekstili sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde ev tekstili sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.