İtalyan firma, Türkiye’den banyo mobilyaları satın alacak!

Son yıllarda Türkiye ile İtalya arasındaki ilişki, ikili ticaretin ötesine geçti ve karşılıklı sermaye yatırımları hızla artış gösterdi. Aralarındaki ticaretin her geçen yıl gelişim göstermesiyle bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 5. sırada olan İtalya’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter'a ithalat ilanı bırakan İtalyan bir firma, Türk üreticilerden banyo mobilyaları satın alacağını belirtti.

İtalya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İtalya pazarına Forie Databank ile yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık İtalya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank" bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde İtalya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin İtalya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.