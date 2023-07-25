İtalyan üretici, Türkiye’de alüminyum döküm üreticileri arıyor

Ürettirmek istediği ürünleri alüminyumun derin çekme kalıplama tekniği üretilmesini gerektiğini bildiren İtalyan sanayi firması, talebini TurkishExporter’a yazdı. Talebin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Alüminyum Devi İtalya

GTİP kodu 761699 olan “alüminyumdan diğer eşya: döküm olanlar” sektörü, 22,29 milyar dolarlık ihracat rakamıyla devasa bir sektör. 1.sırada 5,47 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Çin yer alıyorken, onu 1,87 milyar dolar ile İtalya izliyor, 1,78 milyar dolar ile de Almanya 3. büyük ülke. Türkiye ise 374,17 milyon dolar ile 16.sırada yer alıyor.

İtalya aynı zamanda 471,91 milyon dolar ile aynı zamanda 11. büyük ithalatçı konumunda.

Peki Derin Çekme Kalıplamada Üretilen Alüminyum Dökme Nedir?

Derin çekme kalıplamada üretilen alüminyum, bir tür alüminyum kalıp döküm işlemidir. Bu kalıplama işlemi genellikle endüstriyel ürünlerin ve otomotiv parçalarının üretiminde kullanılır. Kolay şekillendirilir ve maliyeti ucuzdur. Ayrıca geri dönüştürülebilir oluşuyla çevre dostudur.