İtalya’ya ihracat hazır mısınız?

Dünyanın 7. büyük ithalatçı ülkesi olan İtalya’ya kendi üretim yaptığınız sektörde ithalatçı firmalar arıyorsanız, TurkishExporter’ın global markası Forie’nin yeni hizmeti DataBank’ı ziyaret ederek binlerce ithalatçının güncel iletişim bilgisine ulaşabilirsiniz.

İtalya’ya ihracat yapmak isteyen Türk firmaları için büyük bir kolaylık sağlayan Forie DataBank İtalya’da faaliyet gösteren binlerce ithalatçı şirketin iletişim bilgilerini, sektörlere göre ayrılmış dosyalar halinde sunuyor. Site, 2023 yılında güncellenen verilere dayanarak, en doğru ve güvenilir bilgileri sağlıyor.

Türkiye-İtalya ticaretinde öne çıkan sektörler

Türkiye’nin İtalya’ya ihracatı, son beş yılda önemli bir artış gösterdi. 2018 yılında 9,7 milyar dolar olan ihracat, 2022 yılında 12.5 milyar dolara ulaştı. Bu, %29,21’lik bir artış anlamına geliyor.

Türkiye’nin İtalya’ya en çok ihracat yaptığı sektörler; otomotiv, demir çelik, makine ve parçaları, meyve ve kuruyemiş, elektronik cihazlar ve plastik ve ürünleridir.

Türkiye’nin İtalya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler; makine ve makine parçaları, otomotiv, plastik ve plastik ürünleri ve elektrikli cihazlar, mineral yağlar ve yakıtlardır.