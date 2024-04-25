“İthalatçılarda para bitti kimse sipariş vermiyor”

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan Zandar, “Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatı 2023 yılında yüzde 9,5’luk erimeyle 2 milyar 56 milyon dolardan 1 milyar 860 milyon dolara düştü. 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracattaki gerileme daha da arttı ve yüzde 28’lik ihracat kaybı yaşadık. İhracatımız 568,6 milyon dolardan 409,5 milyon dolara indi. 2024 yılının kalan diliminde de ihracat toparlanacak gibi durmuyor” diye mevcut durumu özetledi.

“Kimse sermayesini ürüne bağlamak istemiyor” şeklinde konuşan Zandar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Pandemi sonrasında ithalatçılar bizlere normalin üzerinde sipariş verdiler. Küresel ekonomideki resesyon nedeniyle talep düştüğü için stoklarını eritemediler. İthalatçılar artık stok maliyetine katlanmak istemiyor, talep olmadığı ve finansman bulamadıkları için yeni sipariş vermiyorlar. Bu da ihracat gerçekleşmelerinde kendini gösteriyor.”

Ege Bölgesi’nin ihracat düşüşü daha sınırlı kaldı

Ayakkabı, saraciye, deri konfeksiyon ve post deri alt sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracat performansının Türkiye genelinden göreceli daha iyi olduğunu dillendiren EDMİB Başkanı Erkan Zandar, “Ege Bölgesi’nden yaptığımız deri ve deri mamulleri ihracatı 2023 yılında yüzde 4,8’lik düşüşle 191 milyon dolardan 182 milyon dolara geriledi. 2023 yılında Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatındaki azalış yüzde 9,5 olmuştu. 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde sektörümüzün ihracatı yüzde 28 erirken, Ege Bölgesi’nin deri ve deri mamulleri ihracatındaki iniş yüzde 18 seviyesinde kaldı. EDMİB olarak İtalya, Kazakistan, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Türkiye’de Metaverse ortamında gerçekleştirdiğimiz sanal ve fiziki pazarlama faaliyetlerinin ihracatımızdaki düşüşün sınırlı kalmasında etkili olduğuna inanıyoruz. 2024 yılında da bütçemizin izin verdiği çerçevede pazarlama faaliyetlerimizi dijitalleşmeninde desteğiyle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.