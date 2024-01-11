Jak Eskinazi: Yatırım yapmak isteyenlerde tedirginlik var

Özlem SARSIN

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) en çok ihracat gerçekleştiren üyelerini “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde ödüllendirdi. Törende bir konuşma yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin 2024 yılında yatırım yapması gerekliliğine vurgu yaptı. Türkiye’nin rekabetçi olabilmesi için yatırımlara devam etmesi gerektiğinin altını çizen Eskinazi, yatırım yapmak isteyenlerin ise tedirgin olduğunu söyledi.

Yatırım yapacaklara yeni kolaylıklar getirilmesi gerektiğini belirten Eskinazi sözlerine şu şekilde devam etti: “İş hayatına yeni sektörler geliyor. Yeni iş yapış şekilleri geliyor. Yeni yatırımlar bu gidişata göre kurgulanmalı. Bize düşen görev bu konuda ihracatçıları yönlendirmek” dedi.

“Düşük kur yılın ilk yarısında devam eder”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da ihracatla büyüyeceklerini kaydeden Eskinazi, ekonomik göstergelerin 2024 yılında da yüksek enflasyonla mücadele edileceğini belirterek, “En azından yılın ilk yarısında döviz kurlarının düşük seyredeceği bir yıl olacak. 2024 yılının 4 çeyreğinden farklı beklentilerimiz var.

İlk çeyrekte döviz kurları üzerindeki baskı, kredi musluklarının açılamaması durumu, dış kaynak gelmeme riski sürecek. İkinci 3 ayda bu parametrelerde hareketlenme olmasını bekliyoruz. Döviz kurlarında ve kredi musluklarında hareketlenmenin yavaş yavaş başlamasını bekliyoruz.

Çünkü enflasyon devam edecek. Döviz kurlarındaki baskı nedeniyle ithalat artışı da sürecek. İkinci 3 aylık dönemde döviz kurlarında ve finansmana erişimde bir rahatlama bekliyoruz. İhracatçı bir ümitle fiyatı tahmin ederek ona göre fiyat verecek. 2024’ün üçüncü çeyreğini toparlanma dönemi olarak görüyorum. Bu dönemde ihracatçı için artık taşlar rayına oturacak, fiyatlar daha rasyonel ve daha sağlıklı verilebilecek. İhracatçı biraz daha önünü görebilecek.

Dördüncü çeyrekte ise belki hafif hafif kâr etme dönemi başlayacak. Tüm bunlar 2024 için çizdiğimiz iyimser tablo. Karamsar değilim” dedi. EİB’in ihracat performansını değerlendiren Jak Eskinazi, Türk ekonomisindeki yüksek enflasyon, düşük kur baskısı, dünya ekonomisindeki resesyon ve savaşlara rağmen ihracatta mevcudu koruduklarını söyleyerek, Ege İhracatçı Birlileri olarak 2023 yılında 18,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek 2022 yılı ihracat performanslarını tekrarladıklarını ifade etti.