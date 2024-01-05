Kahramanmaraş ihracatta 1 milyar doların üzerine çıktı

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye İhracat Rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş’ın yıllık ihracatta iller bazında 23. sırada yer aldığını söyleyen Başkan Buluntu, yılın ilk yarısında kentin aylık ortalama ihracatının 82 milyon dolarken, yılın ikinci yarısında 88 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

“Ekonomimiz toparlanma seviyesinde”

6 Şubatta Kahramanmaraş ile birlikte 11 ilde yaşanan deprem felaketiyle birlikte ihracatta yaşanan düşüşün ardından Kahramanmaraş’ın toparlanarak bugünkü rakamlara ulaşmayı başardığına vurgu yapan Buluntu, “Oldukça iyi başladığımız 2023 yılında asrın felaketi ile büyük bir yıkım yaşadık. Yıkılan fabrikalarımız, zarar gören makinelerimiz nedeniyle üretimlerimizin aksamasına, istihdamdaki kayıplarımız ve küresel ticaretteki daralmalara rağmen yılsonu itibarı ile 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı başardık” şeklinde konuştu.

“2024’te pazar payımızı büyütmek için çalışacağız”

Oda olarak Kahramanmaraş’ın ihracattan aldığı pazar payını artırmak istediklerinin altını çizen Buluntu, son olarak sözlerine şunları ekledi: “2024 yılında pazar payımızı büyütmek için çalışmalarımızı sıklaştıracağız. Projelerimizle firmalarımızı ihracata teşvik edeceğiz. Ülke kalkınmamızın temelini oluşturan üretim ve ihracatımıza en fazla katkıyı sunabilmek için 2024 yılında da elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”