Kamerun, güneş enerjili sokak lambası ithal edecek

'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "ticaret diplomasisi yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor. Bu çerçevede Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi'nin yanında "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile de kıta ülkeleriyle var olan bağlar, ticari ve ekonomik yönden geliştirilmeye devam ediyor.

Bugün Afrika ülkeleri arasında yer alan Kamerun’dan, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı geldi. Dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olan, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunan TurkishExporter aracılığıyla Türkiye’ye ithalat talebinde bulunan Kamerunlu firma, Türk üreticilerden güneş enerjili sokak lambası satın almak istiyor.

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Kamerunlu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie ’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.