Kamerun, Türkiye’den ortopedik malzeme ve ekipmanlar almak istiyor

Orta Afrika’da yer alan bir ülke olan Kamerun, 7,97 milyar dolarlık ithalata sahip. İthalatlarının neredeyse yarısını Çin’den yapan Kamerun’un diğer ithalat partnerleri Fransa ve Hindistan iken ülke en çok nükleer reaktörler, mineral yağlar-yakıtlar ve hububat ürünlerini tedarik ediyor. Kamerun’un ihracatına baktığımızda ise, nüfusun %70’i geçimini tarımdan sağlıyor ve elde edilen ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Ülkenin başlıca ihraç ettiği ürünler arasında mineral yağlar-yakıtlar, kakao ve ahşap yer alıyor.

Türk firmalarına ulaşmak isteyen ithalatçıların adresi olan TurkishExporter’a bugün Bu orta Afrika ülkesinden bir alım ilanı geldi. Tıbbi cihazların ithalat ve ihracatını yapan Kamerun firması, Türkiye’den ortopedik malzeme ve ekipmanlar ithal edeceklerini Türkiye’nin en büyük ihracat platformu TurkishExporter’a yazdı.

İlanda yer alan tıbbi cihaz ithalat firması ile temasa geçebilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açmak gerekiyor. Eğer medikal sektöründe ortopedik malzeme ve ekipmanlar üreticisi veya ihracatçısı iseniz Forie temsilcilerinden demo üyelik talep edebilirsiniz.