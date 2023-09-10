Kanada firması, Türkiye’de plastik film üreticisi arıyor

Plastik film, birçok farklı alanda kullanılan bir malzemedir. Gıda ambalajlarından inşaat malzemelerine, kimya ürünlerinden mobilya yapımına kadar her yerde karşımıza çıkar.

Bu nedenle üreticiler, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun ürünler üreterek talebi karşılarlar. Bu sektörün geleceği oldukça umut vadediyor.

Kanada merkezli bir mühendislik firmasından Türkiye temsilcisi TurkishExporter’a bugün bir alım ilanı yazarak Türkiye’den plastik film üreticileri ile görüşmek istediğini bildirdi.

Bu tedarikçi firma ile iletişime geçmek isteyen Türk plastik film üreticileri Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.