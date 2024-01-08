Kanada, soğuk hava deposu ithal edecek

Türkiye’nin NATO, AGİT, OECD ve BM’de Batı Grubu (WEOG) üyelikleri ve Kanada ile G-20 mensubu olması, özellikle iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemli boyutlarını oluşturuyor. Kanada’nın son yıllarda Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, iki ülke arasında ticaret gerçekleştiren firmalara da bu durum olumlu bir yansıma sağlıyor.

Bugün ise Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri dinamiklik gösteren Kanada’dan Türk ihracatçılara bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda inşaat ve yapı sektöründe hizmet veren Kanadalı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den soğuk hava deposu satın alacağını belirtti.

Kanadalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Kanada ihracat pazar araştırması

Kanada pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kanada’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.