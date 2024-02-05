Kanada, Türk üreticilerden çelik ve alüminyum palet satın alacak!

Son yüz yıl içinde imalat, madencilik ve hizmet sektörlerindeki büyüme Kanada ekonomisinin lokomotifi olmuştur. Net enerji ihracatçısı konumuna gelen ülkede kereste ve petrol de ön plana çıkmıştır. Ayrıca Kanada, dünyanın belli başlı buğday ve kanola tedarikçileri arasındadır.

Son yıllarda ise Kanada’nın Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, iki ülke arasında ticaret gerçekleştiren firmalara da bu durum olumlu bir yansıma sağladı. Buna göre Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri dinamiklik gösteren Kanada’dan Türk ihracatçılara bir iş fırsatı geldi.

Bu kapsamda Kanada’da çelik palet ve diğer depolama ürünlerinin tedarikçiliğini yapan bir firma her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’da ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türkiye’deki ihracatçılardan çelik ve alüminyum palet satın alacağını belirtti. Kanada’dan gelen bu fırsatı görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Kanada ihracat pazar araştırması

Kanada pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kanada’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.