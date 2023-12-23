Kanada, Türkiye’den kadın gömlek ithal edecek

Kanada’nın son yıllarda Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, iki ülke arasında ticaret gerçekleştiren firmalara da bu durum olumlu bir yansıma sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri dinamiklik gösteren Kanada’dan Türk ihracatçılara bir iş fırsatı geldi.

Kanada’da kadınlara yönelik giyim üretimi ve satışını gerçekleştiren bir firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türkiye’deki ihracatçılardan kadın gömlek satın alacağını duyurdu. Kanada’dan gelen bu fırsatı görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Kanada pazarına ulaşmanın kolay yolu

Kanada pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kanada’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine ulaşabilirsiniz.