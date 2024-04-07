Kanada, Türkiye’den soğutucu konteyner tedarik edecek!

Kanada’nın son yıllarda Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, iki ülke arasında ticaret gerçekleştiren firmalara da bu durum olumlu bir yansıma sağlıyor. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri dinamiklik gösteren Kanada’dan bugün Türk ihracatçılara bir iş fırsatı geldi.

Bu kapsamda Kanada’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’deki ihracatçılardan soğutucu konteyner satın alacağını duyurdu. Kanada’dan gelen bu fırsatı görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Kanada pazarına ulaşmanın kolay yolu

Kanada pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kanada’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.