Kara Kıta’ya ihracat hedefi 50 milyar dolar

Toplantıda, kıtalararası ticarete yönelen firmalar için günümüz teknolojisinin imkanlarını kullanarak daha kolay biçimde Afrika ülkeleri ile ticari etkinliği arttırabilme teknikleri ve geliştirilen yeni nesil ihracat sistemi de ele alındı.

Afrika'ya geçen yıl 30 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini, hedefin ise gelecekte 50 milyar dolar olduğunu dile getiren TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak o bölgeye daha fazla B2B, daha fazla fuar, daha fazla profesyonel VIP alım heyetleri yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Tecdelioğlu, "Ürettiğimiz katma değerli ihracatla 50 milyar dolar ihracatı Afrika kıtasında yapmak gerçekten çok zor değil. Türkiye 2023 Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefte başta Türk Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DEİK gibi kurumların oraya yönlendirilmeleriyle çok ciddi bir hikâye yazdık. Geçen yıl itibariyle mal ve hizmetlerin toplamında 30 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik." dedi.

“Ticaret hızlı bir şekilde yükselecek”

Kıta ithalatından alınan payın yüzde 3 olduğu bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, "Gönül coğrafyası deyip birlikte olduğumuz, lojistik olarak yakın olduğumuz, baktığımız zaman kıta coğrafyasından almamız gereken pay yüzde 10. Bu yüzde 10'a varmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. 2012'deki 13,3 milyar dolarlık ihracattan bugün 30 milyar dolarlara varan bir ihracat hikayesi yazmışız" ifadelerini kullandı.

2023 yılı ihracat hedefleri kapsamında Afrika pazarında belirlenen hedef ülkelerin arasında Etiyopya, Güney Afrika, Nijerya, Libya ve Mısır'ın öne çıktığını belirten Tecdelioğlu, “Afrika coğrafyasının tamamı bizim için çok önemli. TİM ve İhracatçılar Birliği olarak bu yıl sonuna kadar Kenya, Tanzanya, Nijerya, Benin, Kamerun, Mısır, Mozambik, Moritanya ve Senegal'e heyetlerimiz var. Eylül ayından itibaren bu ülkelerin tamamına Ekonomi ve Ticaret Bakanlığımızın himayesinde heyetlerimiz olacak. Yıl sonuna kadar her iki heyetten bir tanesi Afrika olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.