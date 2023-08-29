Katar firması, yüksek miktarlı el dokuması halı alacak

2017 yılında Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ülkeleri ile Katar arasında yaşanan diplomatik kriz esnasında Türkiye’nin Katar’a sağladığı ekonomik destek iki ülkenin ilişkilerini o yıldan bugün zirveye taşıdı.

TurkishExporter’da her gün birkaç alım ilanı yayınlanan Katar’dan, bugünde bir iç mimarlık firması bir projesi için “hand-tufted” halı almak istediğini yazdı. Yüksek miktarlı ürün alacağını yazan bu ithalatçı ile Forie’de yer alan ilan üzerinden temas kurabilirsiniz. Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez kullanacaksınız bu ilanı size sağlanan 10 kredi tutarında basic demo hesapla ücretsiz görebilirsiniz.