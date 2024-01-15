Katar, Türkiye’deki gofret üreticilerini arıyor

Türkiye, gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını kendisine en çok çeken ülkelerden biri olmaya devam ederken, bugün Katar’dan Türk gıda üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi.

Bu kapsamda Katar’da çeşitli çikolata ve şekerlemelerin satışını yapan bir e-ticaret firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den gofret satın alacağını belirtti.

Katar’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.