Katar, Türkiye’den tıbbi sarf malzemeler istiyor

Stratejik ortaklığını geliştiren Türkiye ile Katar, başta diplomatik, ekonomik ve kültürel konularda olmak üzere pek çok alanda güçlü ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye ise gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını en çok kendisine çeken ülkelerden biri olma konumunu sürdürüyor. Bu kapsamda İki ülkenin adeta artık stratejik ortaklar konumunda politikalar üretmesi ve iş birliği yapması Katar’dan, Türkiye’ye bir kapı daha aralanmasına imkan verdi.

Bu imkanı fırsata çevirmek isteyen Türk ihracatçılar için ise bugün Türkiye’deki ihracatçıları dünya ile buluşturan Turkishexporter’da bir ithalat ilanı yayınlandı. Katar sağlık sektöründe hizmet veren bir ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Katar pazarı için Türk üreticilerden tıbbi sarf malzemeler talep etti. Katar’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.