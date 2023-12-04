Katar’dan ihracat fırsatı: “Banyo armatürleri”

Katar, Türkiye ile başta diplomatik, ekonomik ve kültürel konularda olmak üzere pek çok alanda güçlü ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye ise gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını en çok kendisine çeken ülkelerden biri olma konumunu sürdürüyor. İki ülkenin adeta artık stratejik ortaklar konumunda politikalar üretmesi ve iş birliği yapması ile bugün Katar’dan Türkiye’ye bir fırsat geldi.

Bu kapsamda otel yenileme projelerinde hizmet veren Katarlı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da ithalat ilanı yayınladı. İthalatçı firma yayınladığı ilanla Türk ihracatçılardan banyo armatürleri satın alacağını duyurdu. İlanında toplu alım yapacağını da belirten firma, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

Katar’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Türkiye-Katar ekonomik ilişkiler

Türkiye ile Katar’ın ticaret hacmi 2021 yılında 1,8 milyar dolar oldu. 2022 yılında ise yaklaşık yüzde 17 artışla yaklaşık 2,2 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Katar pazarında yüzlerce Türk firması faaliyet gösteriyor ve buna karşılık 33,2 milyar dolar tutarındaki Katar sermayesi ile birçok Katarlı şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.