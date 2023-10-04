Katarlı şirket, kutu harf tabela ürettirecek

Arap yarımadasında küçük körfez ülkelerinden biri olan Katar’dan bir alım ilanı e-ihracat platformu TurkishExporter’a bırakıldı. Tabela tasarımı ve yapımı alanında çalışan Katar merkezli firma, Türkiye’de kutu harf tabela ürettirmek istiyor. İlan detaylarına istedikleri tabelanın bir örneğini yükleyen bu ithalatçı firma, web sitesi bilgilerine göre birçok bilindik firma ile iş birliği içerisinde. Bu ilana teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Kolay ihracat için yeni kaynak

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için, ihracat yapma süreçlerini kolaylaştıran bir ticari istihbarat kaynağı olan "Forie Databank" artık hizmetinizde. Bu ihracat adres bankası, sektör ve ülke bazında yer alan ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketleri gibi potansiyel müşterileri sizin için bir araya getiriyor. İlgilendiğiniz sektör ve ülkelere ait verileri burada bulabilirsiniz.

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GTİP Kodu 9405 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 9405 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 9405- Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları: