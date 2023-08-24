Kazak çelik kapı üreticisi, Türkiye’de toz boya ithal edecek

Çelik kapı üretimin an girdilerinden bir tanesi olan elektrostatik toz boya ülkemizde de üretiliyor ve ihracatı yapılıyor. Toz boya üreticilerin ihracat pazar araştırması yaparken aradıkları sektörlerde bir tanesi çelik kapı üreticileridir.



Bugün TurkishExporter’da yer alan bir ilanda Kazakistan çelik kapı üreticisi firma toz boya ithal etmek istediğini bildirdi. İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Boya İthalatçısı Şirketleri ve Boya Şirketleri Listesi

TurkishExporter, ihracat pazar araştırması yapan şirketleri için yeni bir veri kaynağı olan Forie DataBank’ı 1 Temmuz itibariye yayına aldı. Bu adres bankası tamamlandığında 10 milyon fazla şirkete yer verilecek. Bu adres bankasında boya sektörü firmaları da yer alıyor.