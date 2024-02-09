Kedi köpek mamasında katlanan ihracat, üreticilere yeni fırsat kapıları aralıyor!

Evcil hayvan mamaları sektörü, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olarak ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, evcil hayvanların mama ihracatı son 5 yılda katlanarak 2018'de 8 milyon, 2019'da 16 milyon, 2020'de ise 30 milyon dolara çıktı.

Artış geçen yıl da devam etti ve ihracat önceki yıla göre yüzde 38'lik artışla 122 milyon dolara yükseldi. Böylece kedi köpek maması ihracatı 10 yıl içerisinde 27 kat arttı. Sektörde en fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Malezya, İsrail, Irak, ABD ve İngiltere oldu.

Türkiye’nin kedi köpek maması ihracatı geçen 10 yılda gösterdiği hızlı ivmeyle başarısını taçlandırırken, Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kedi köpek maması sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde kedi köpek maması sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Suudi Arabistan, Türkiye’den kuru kedi maması ithal edecek!

Kedi köpek maması ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Suudi Arabistan’dan gelen bir alım talebini kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kuru kedi maması satın alacağını belirtti.

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.