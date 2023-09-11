Kenyalı firma, LPG dolum istasyonu kurmak istiyor

Kenya, dünyanın 62. büyük ekonomisi olarak Doğu Afrika'nın lider ekonomisi konumunda bulunuyor. Ülkenin en büyük ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan'dır.

Kenya'nın temel ithalat kalemleri arasında mineral yakıtlar ve yağlar, kazanlar, makine ve cihazlar ile demir ve çelik ürünleri yer alıyor.

Bugün TurkishExporter’a alım ilanı bırakan Kenyalı firma, LPG dolum istasyon kurulumu için Türk firmaları ile görüşmek istediğini yazdı. Bu ithalatçının iletişim bilgilerine ve talep detaylarına ulaşmak için Forie App’i mağazalardan indirebilir ve basic/demo hesap oluşturabilirsiniz.