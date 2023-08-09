Kenya'yı Türkler LED ışıklarla aydınlatacak...

Kenya merkezli şirket, yüksek miktarda LED ışık alımı ile başlamak üzere, Türkiye’den aydınlatma sektöründen tedariğe başlayacağını duyurdu. Türk LED üreticilerinin büyük fırsatın kapısını aralayacak bu özel teklifi Dünya Gazetesi okurları öncelikle yakalayabilecek. Bu özel fırsatın ayrıntılarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma sektörü için büyük fırsat!

Türkiye'nin LED ampul ihracatı 11,4 milyon doları aşıyor, ancak Kenya bu ışıltılı ürünlere henüz yeterince açık değil. Türk LED ampullerinin aydınlattığı bu yolda Kenya'nın parlamasının zamanı geldi.

Kenya'nın 2,76 milyon dolarlık LED ampul ithalatında Türkiye'nin payı göz ardı edilecek gibi değil. Ancak henüz bu fırsatı yakalayamadık. Kenya, LED ışık üreticileri için büyük bir potansiyel taşıyor. Bu fırsat sayesinde Türk aydınlatma teknolojisinin Kenya'yı aydınlatacağı bir döneme geliyoruz.

Türk LED ampulleri, Kenya'nın geleceğini aydınlatmaya hazırlandığı gibi siz de sektörünüze özel büyük fırsatlar için Türkiye’nin ihracat platformu TurkishExporter.com.tr’ye üye olabilirsiniz.