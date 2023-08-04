Kimya sektörü temmuz ayında 2,15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, temmuz ayında kimya sektörünün 2,15 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör olduğunu belirtti. Geçen yıla kıyasla ihracatta yüzde 25’lik gerilemenin olduğunu aktaran Pelister, şunları aktardı: "İlk yedi aylık dönemde ise ihracatımız 16,7 milyar dolar oldu. Küresel talepteki durgunluk devam ediyor. Bu yıl dünya ekonomisi için büyüme oranı geriye çekilerek yüzde 3 olarak revize edildi. Sektörümüzle ilgili emtia ve petrol fiyatları yine geçen yıla göre düşük seyrediyor. Bu gelişmeler elbette sektör ihracatımızı olumsuz etkiliyor. İhracatımızı ve rekabetçiliğimizi etkilen önemli konulardan biri enflasyon ve kur dengesi. Kimya sektörümüz hammadde bakımından yüzde 70 oranında dışa bağımlı durumda. Bu oran plastikler ve mamullerinde yüzde 90’a kadar çıkıyor. Dolayısıyla dövize ihtiyacımız diğer sektörlere göre daha fazla olabiliyor. Bu açıdan döviz kurunun yükselmesi, reeskont kredilerinde döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılması ve finansmana ulaşımda Eximbank’ın sermayesinin artırılması kararlarını ihracatçılar olarak olumlu karşıladık. Diğer yandan olumsuz gelişmelere rağmen sektör ihracatımızı artırmak için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz.Bu yıl Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, İtalya, Panama, Hollanda, Filipinler, İsrail, Vietnam, Hong Kong ve Irak olmak üzere 16 farklı ülkede fuar milli katılımı, info stand ve ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. İlk 7 ayda 11 fuar milli katılım organizasyonumuzu, 5 info stand, 3 ticaret heyeti ve 2 alım heyetimizi gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 3 fuar milli katılımı, 4 info stand, 5 Ticaret heyeti ve 3 alım heyeti organizasyonu yapmayı planlıyoruz. İhracat hedefimizi yakalamak için çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."

Temmuz ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Açıklamaya göre, temmuz ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 724 milyon 171 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 481 milyon 756 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 191 milyon 440 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, kauçuk, kauçuk eşya, eczacılık ürünleri, muhtelif kimyasal maddeler, yıkama müstahzarları ve organik kimyasallar oldu.

Temmuz ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Rusya, Hollanda, İtalya, Irak, İspanya, Almanya, ABD, İngiltere, Romanya ve Belçika oldu. Temmuz ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 31,86 ile İspanya’ya oldu. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.