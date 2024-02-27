‘Kırmızı kil’ üreticileri! BAE, ürünlerinizi ithal edecek

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün sayısız ülke ve sektörden gelen ithalat ilanlarını yayınlayan bu platforma bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir talep geldi.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nde restorasyon alanında hizmet veren bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak, Türkiye'den kırmızı kil ithal edeceğini belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

BAE pazarına girmek ister misiniz?

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık BAE pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde BAE’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin BAE pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.