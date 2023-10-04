Kolajen trendi: ABD, kolajen takviyesi ithal edecek

Vücudun doğal olarak ürettiği bir protein olan kolajeni sağlamak veya arttırmak amacıyla kullanılan kolajen takviyeleri, son dönemlerde oldukça popüler. Bugün de çiğnenebilir veya toz halinde kolajen takviyeleri ithalatı için ABD merkezli bir e-ticaret firması, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

ABD’ye kolay ihracat

ABD pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Mobilya, gıda, hediyelik eşya, hayvancılık ve birçok sektördeki pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. ABD’deki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz “Forie DataBank”a yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ve konşimento bilgilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 2106 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 2106 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 2106- Yenilen çeşitli gıda müstahzarları: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları.