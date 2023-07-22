Komor Adaları'ndan talep var: Sera sistemleri kurmak istiyoruz

Bir ada ülkesi olan Komor'da tropikal deniz iklimi hakim, teklif isteyen yatırımcı Türk firmalarının deneyimlerinden yararlanacak.

Komor'lu yatırımcının TurkishExporter’a bıraktığı mesajının özeti şöyle: "Topraksız sistem, damlama sistemi olan bir sera satın almak istiyorum. Oluk yöntemi daha açık olacak. Domates ve lahana yetiştirmeyi planlıyoruz. Yukarıdaki mahsuller için uygun hidroponik sistem hakkında herhangi bir tavsiye takdir edilecektir. Proje bir dönüm arazi üzerine yapılacak. Arazinin yarım dönümlük iki seraya bölünmesini istiyoruz. Bunun ücreti nedir?"

Ada ülke olması sebebiyle, herhangi bir kara komşusu bulunmayan Komor Adaları, Afrika pazarında içerisinde sayılıyor.

Coğrafi konumundan dolayı tropikal iklimde yer alan ülke en çok et ve tahıl ürünleri ithal ederken, ihracatta kahve ile ön plana çıkıyor. Türkiye’nin, 4 yıllık süreçte ihracatını neredeyse 3,5 katına çıkardığı Komor Adaları ile ilgili ticari rakamlar şu şekildedir:

Komor Adaları’nın En Çok İthalat 5 Yaptığı Ülke

Çin: 67,41 milyon dolar

Hindistan: 40,22 milyon dolar

Fransa: 34,64 milyon dolar

Tanzanya: 5,09 milyon dolar

Türkiye: 21,68 milyon dolar

Komor Adaları’nın En Çok İhracat Yaptığı 3 Ülke

Türkiye: 17,95 milyon dolar

Hindistan: 12,58 milyon dolar

ABD: 5,62 milyon dolar