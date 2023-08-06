Komşunun gıda sektörünü Türk ambalajları saracak

Bulgaristan'da gıda ambalaj sektöründe uzmanlaşmış bir toptancı firma, ambalaj çözümlerini Türkiye'den temin etmeye karar verdi.

TurkishExporter ilan bırakan toptancı firmanın talebi, 32 cm genişlik, 24 cm yükseklik ve 22 cm derinlik ölçülerinde özel tasarım baskılı kağıt poşetler. Poşetin iki tarafına da iki renkli 17x6 cm ebadında baskı yapılacak. Özet bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ambalajda kağıt karton ihracatı büyüyor

2021'de 6 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörü, 2022 yılında bu rakamı yüzde 15 artırarak 7 milyar 467 milyon dolara çıkardı. Bu başarılı ihracat performansında kağıt/karton/oluklu mukavva ambalajlar önemli bir rol oynadı. İkinci sırayı yüzde 25'lik payla alarak 2022 yılında yüzde 22'lik bir artışla 1 milyar 834 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Siz de bu sektördeki ücretsiz yayınlanan ihracat taleplerini görmek için başvuru yapabilirsiniz.

Bulgaristan’a kağıt/karton ambalaj ihracatında hız kestik

2022'de Türkiye'nin Bulgaristan’a kağıt ve karton ambalaj ihracatı yüzde 3 artarak 49 milyon seviyesini aştı. 2021 yılında ihracat artışı %44,5 seviyesindeydi.

Bulgaristan'ın aynı dönemde kağıt ve karton ambalaj ithalatı %14 artarak 390 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin kağıt ve karton ambalaj ihracatında Bulgaristan'ın payı 2022 yılında %2,65 seviyesinde kaldı. 2021'de %3,12 seviyelerine kadar çıkmıştı.