Komşuya mezbaha kurulacak

TurkishExporter’da yayınlanan talebin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

2021 yılına kadar Irak’ın en büyük ithalat partneri olan Türkiye, 2022’de kıl payı da olsa liderliği Çin’e kaptırdı.

Irak En Çok Hangi Ülkelerden İthalat Yapıyor?

Çin: 13,98 milyar dolar

Türkiye: 13,75 milyar dolar

Hindistan: 2,45 milyar dolar

Kore Cumhuriyeti: 1,15 milyar dolar

Almanya: 1,21 milyar dolar

Irak En Çok Hangi Ülkelere İhracat Yapıyor?

Çin: 39,38 milyar dolar

Hindistan: 39,06 milyar dolar

ABD: 10,34 milyar dolar

Kore Cumhuriyeti: 9,48 milyar dolar

Yunanistan: 7,14 milyar dolar

İtalya: 5,85 milyar dolar

Hollanda: 3,98 milyar dolar

İspanya: 3,53 milyar dolar

Almanya: 2,16 milyar dolar

Fransa: 1,55 milyar dolar

Türkiye: 1,41 milyar dolar