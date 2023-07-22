Komşuya mezbaha kurulacak
Komşu ülkemiz Irak’tan bir firma, saatte 30 büyükbaş hayvan kesimi için anahtar teslimi mezbaha kurmak istiyor.
TurkishExporter’da yayınlanan talebin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
2021 yılına kadar Irak’ın en büyük ithalat partneri olan Türkiye, 2022’de kıl payı da olsa liderliği Çin’e kaptırdı.
Irak En Çok Hangi Ülkelerden İthalat Yapıyor?
Çin: 13,98 milyar dolar
Türkiye: 13,75 milyar dolar
Hindistan: 2,45 milyar dolar
Kore Cumhuriyeti: 1,15 milyar dolar
Almanya: 1,21 milyar dolar
Irak En Çok Hangi Ülkelere İhracat Yapıyor?
Çin: 39,38 milyar dolar
Hindistan: 39,06 milyar dolar
ABD: 10,34 milyar dolar
Kore Cumhuriyeti: 9,48 milyar dolar
Yunanistan: 7,14 milyar dolar
İtalya: 5,85 milyar dolar
Hollanda: 3,98 milyar dolar
İspanya: 3,53 milyar dolar
Almanya: 2,16 milyar dolar
Fransa: 1,55 milyar dolar
Türkiye: 1,41 milyar dolar