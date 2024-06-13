“Konteynerler çok modlu taşımacılıkta kilit role sahip”
Yüksek yük kapasitesiyle konteyner taşımacılığının küresel ticaretin gelişimine katkısı olduğunu söyleyen UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, konteynerler ile lojistik operasyonlarda ulaşılması zor lokasyonlara hızlı ve düşük maliyetle erişilebilmesinin sağlandığını belirtti.
Yük taşımacılığında ürünlerin ya da malın taşınmasında kullanılan kaplar olarak adlandırılan konteynerler gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. Lojistik faaliyetler dahilinde kullanılan konteynerlerin başta denizyolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmakta olduğunu söyleyen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, konteyner taşımacılığı dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle genellikle denizyolu taşımacılığında tercih edilse de tüm taşımacılık yöntemlerinde kullanıldığını söyledi.
Konteyner taşımacılığının dünya ticaretine etkisi çok büyük olduğunu sözlerine ekleyen Bilgehan Engin, “1960’lı yıllardan bu yana konteyner taşımacılığının yayılması ve bu taşımacılık modunun küresel ticarete getirdiği esneklik; hızlı taşıma imkanı, düşük hasar ve elleçleme kolaylığı gibi imkanlar sayesinde, bu taşıma kutusunun tedarik zinciri içerisindeki popülaritesi giderek yükseliyor” dedi.
Konteyner taşımacılığının bu yükselişine bağlı olarak gemi boyutları ve limanlar bu kutudan daha fazla miktarda taşımak ve elleçlemek için geliştirildiğini ekleyen Engin, bu dönüşümün doğal sonucu olarak, hem tedarik zincirinde kullanılan taşıma araç türleri, hem de tesis kapasite ve özellikleri ve ayrıca gümrük prosedürleri, ürün maliyeti gibi kritik standartlar ve fonksiyonlar ortaya çıktığını belirtti. Bu şekilde B2B ticaret dünyada yaygınlaştığını vurgulayan Bilgehan Engin, “Arz ve talebin birbirlerine ulaşmaktaki sıkıntıları minimuma indirgendi. Bununla birlikte elleçleme süreleri düşerken, “door to door” taşımacılık kolaylaştı” diyerek sözlerine devam etti.
“Dış ticaret taşımacılığında toplam yük miktarı arttı”
UTİKAD Başkanı Engin, İMEAK Deniz Ticaret Odası yayınları incelendiğinde Türkiye’nin limanlarında gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarının 2024 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artış göstererek 47 milyon 351 bin 510 ton olduğunun gözlemlendiğini aktardı. Denizyolu ile yapılan dış ticaret 2024 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 arttığını ifade eden Engin şöyle devam etti: “Limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı 2024 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 12 milyon 804 bin 476 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı 2024 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 23 milyon 880 bin 435 ton, ithalat ve ihracat ile beraber dış ticaret taşımacılığında toplam yük miktarı 2024 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 36 milyon 684 bin 911 ton oldu.”
“Konteyner taşımacılığı ile ticaret hızı arttı”
Söz konusu ticari verilerin konteyner taşımacılığı ile yakın ilişkisi olduğuna değinen Bilgehan Engin, gelişen teknoloji ve büyüyüp küreselleşen ekonomi içerisinde konteynere uygun üretim yapılması gibi faktörler de konteyner taşımacılığının arz ettiği önemin göstergesi olduğunu söyledi. Konteynerlar sayesinde yüklerin gemide doğru şekilde istiflenerek, shifting, yükleme ve boşaltma gibi gemi operasyonlarının çok daha etkin bir şekilde yapılabilmekte olrduğunu kaydeden Bilgehan Engin, “Bugün gelinen noktada, konteynerler deniz taşımacılığının hız kazanmasındaki en önemli faktörler arasında yer almakta. Konteyner taşımacılığı ile ticaret hızı arttı, yükler korunmaya alındı ve ticaretteki talep arttı” şeklinde konuştu.
“Konteyner taşımacılığı ile dünya ticaret hacmi genişledi”
Konteyner taşımacılığının dünya ticareti üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Bilgehan Engin, küreselleşmeyi hızlandıran konteyner taşımacılığının dünya ticaretinde maliyetlerin düşmesine ve ticaretin artmasına, aynı zamanda uzak bölgelerle ticaretin yapılabilmesine olanak verdiğini vurguladı.
Elleçleme kolaylığı, yüklerin belirli standartlara göre yüklenebiliyor olması, farklı konteyner tipleri ile farklı ürünlerin taşınmasını sağlaması açısından konteyner taşımacılığı yüksek ticari faydalar sağladığını belirten Engin, “Konteyner taşımacılığı ile dünya ticaret hacmi genişlemiş, pahada hafif yükte ağır ürünler daha daha az maliyet ile dolaşır hale geldi. Konteyner taşımacılığı yüksek yük kapasitesiyle dünyada ticareti ve lojistiği artırarak ulaşılması zor olan ve kara bütünlüğü olmayan lokasyonlara hızlı ve düşük maliyetle ulaşılmasını mümkün kıldı. Hasar riskinin düşük olması sayesinde konteyner taşımacılığı küresel bir ticaret hacmi oluşturdu ve deniz ticaretindeki masrafları azaltarak dünya ticaretinin gelişimine ve hızlanmasına destek oldu” şeklinde konuştu.
“Küresel ticaret konteyner olmadan yönetilemez”
Konteyner taşımacılığın en önemli avantajları arasında çevreci olması geldiğini hatırlatan Bilgehan Engin; diğer taşıma modlarına göre konteynerler sayesinde daha fazla yükün daha düşük karbon salınımı ile çevreye zarar vermeden taşındığına değindi. Konteyner taşımacılığının ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya eşyanın elleçlenmesine gerek kalmaksızın maksimum hacimde taşınmasını sağladığını belirten Engin, “Konteyner taşımacılığı lojistik maliyetleri düşürerek, ucuz hammadde ve işgücünün olduğu yerlerde üretimden faydalanmayı sağlamaktadır. Konteyner taşımacılığı, transit taşıma süresi açısından uzun süreli olsa da uluslarası denizyolu hukununu geliştirirerek ticaret bağını güçlendiren bir moddur. Kısacası günümüzde gelinen noktada, küresel ticareti konteyner taşımacılığının bizlere sunduğu bu imkanlar olmadan yönetmek ve büyütmenin mümkün olmadığı görülmektedir” dedi.