Kosova, endüstriyel zemin kaplama ürünleri satın alacak

Dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomi olan Türkiye, sürdürülebilir doğrudan uluslararası yatırım çekmek için iş dostu politikalar, derin yetenek havuzu ve Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazar erişimi sunmaya devam ediyor. Bugün ise bu pazara girmek isteyen Kosovalı bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bir ilan bıraktı.

Kosova’da uluslararası kuruluşlara, kamu kurumlarına ve özel sektöre hizmetler sunan ithalatçı firma, bıraktığı bu ilanla Türk ihracatçılardan, endüstriyel zemin kaplama ürünleri talep etti. İlan detayına istediği ürünün özelliklerini epoksi, poliüretan, akrilik olarak sıralayan firma, ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

Kosova merkezli firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla Kosova pazarını keşfedin

Kosova pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kosova’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.