Kosova, kalorifer kazanı talep ediyor

Türkiye, Kosova’nın en önemli partnerlerinden ve destekçilerinden biridir. 2022 yılında Türkiye’nin Kosova’ya ithalatı 850 milyon Euro olmuştur. Bu rakamın 2023 yılı sonuna kadar 1 milyar Euro’ya ulaşması ise gerçekleştirilmesi düşünülen hedeflerden biridir. Bugün ise sürdürülebilir doğrudan uluslararası yatırım çekmek için iş dostu politikalar, derin yetenek havuzu ve Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazar erişimi sunmaya devam eden Türkiye’ye Kosova’dan bir ithalat talebi geldi.

Elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren Kosovalı bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk ihracatçılardan kalorifer kazanı satın alacağını belirtti. Kosova merkezli firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Kosova pazarına yelken açın

Kosova pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kosova’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.