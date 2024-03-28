Kosova, lezzet arayışında: Türk çikolata üreticilerini arıyor!

Türkiye'nin çikolata ihracatı, son yıllarda gözle görülür bir artış gösteriyor. Uluslararası talepteki yükseliş ve Türk çikolata üreticilerinin kaliteli ürünleriyle pazardaki rekabet gücünü artırmasıyla Türkiye'nin çikolata ihracatı önemli bir ivme kazanıyor.

Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte bugün Türk çikolata üreticilerine yeni bir pazar kapısı aralandı. Bu kapsamda Kosova’da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den çikolata ithal edeceğini belirtti.

Kosovalı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla çikolata ithalatçılarına hemen ulaşın!

Türkiye'nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ve global markası Forie birçok farklı ülkenin çikolata sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatı yayınlamaya devam ederken, sizde çikolata sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.