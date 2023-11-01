Kosova, şeker kamışı ve şeker pancarı satın almak istiyor

Balkanlar'ın gizli mücevheri Kosova, son yıllarda ekonomik olarak yeniden doğuyor; inovasyon, genç girişimciler ve kültürel çeşitlilik sayesinde uluslararası alanda tanınıyor.

TurkishExporter ihracat platformuna yazan Kosovalı ithalatçı, Türkiye’den içecek üretimlerinde kullanmak için şeker kamışı ve şeker pancarı temin etmek istediğini bildirdi. Gıda sektöründeki ihracat firmaları için bir fırsat olabilecek bu alım ilanına erişmek için TurkishExporter’da hesap açabiliyor veya portföy yöneticinizle temas kurarak bilgi isteyebiliyorsunuz.



Petrol-Gaz, Petrokimya, Tank Çiftlikleri, Enerji ve Kimya sektörleri başta olmak üzere endüstriyel alanda yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine anahtar teslim multi-disipliner mühendislik hizmeti vermektedir.