Kosova, Türkiye’den su yalıtım ürünleri tedarik edecek

Genel yapı malzemeleri ihracatını yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Kosova’dan gelen bir alım talebini duyurdu. Kosova’da uluslararası kuruluşlara, kamu kurumlarına ve özel sektöre hizmetler sunan ithalatçı firma yayınladığı ilanla Türkiye’den su yalıtım ürünleri satın alacağını belirtti. Kosova merkezli firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yapı sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Kosova pazarına kolay ulaşım imkanı

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Kosova pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Kosova'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor. Kosova'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Kosova'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.