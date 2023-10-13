Kosova’dan büyük alım: Krem Şanti

Krem şanti; tatlılar, pastalar ve kahvelerle buluşarak lezzet deneyimini başka bir boyuta taşıyor. Bu tamamlayıcı lezzet krem şanti ürününü ithal etmek isteyen Kosova merkezli şirket, e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. Kosova’da çay, sıcak çikolata ve kahve gibi hazır içeceklerin üretimini ve satışını yapmanın yanında bu içeceklerin makinelerinin ve bardaklarının ihracatı, kiralanması ve gibi hizmetler de veren firma, ilanlarında Türkiye’den büyük bir alımla sprey formunda krem şanti satın alacaklarını yazdı. Türk üreticilerle görüşmek isteyen İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Hazır ihracat müşterileri

Forie, Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir kapı aralıyor ve kolay yoldan ihracat müşterilerine ulaşma fırsatı sunuyor. "Forie Databank" adı verilen bu platform, adeta bir ihracatçının iş dünyasındaki adres bankası gibi işlev görüyor. Sektör ve ülke bazında yer alan potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve perakendecilere hızlı bir erişim sağlıyor.

Eğer bu kaynakta, ürünlerinize ve hedef pazarlarınıza dair bilgiler henüz eklenmemişse veya daha özel bir araştırma ihtiyacınız varsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyeleriyseniz, GTIP / HSCODE konusunda konşimento verilerini de talep edebilirsiniz. Her sektör ve ülkeye özgü bilgi sunumları ile ticaretinizi özelleştirme şansına sahipsiniz.

GTİP Kodu 0401 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 0401 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 0401- Süt ve krema.