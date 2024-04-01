Kosova’dan Türkiye’ye ihracat fırsatı: “Jöleli şekerleme ve lolipop”

Büyük ve üretken bir ekonomiye sahip olan Türkiye, zamanla Kosova’nın ithalatından aldığı payla, en büyük ticari partner unvanına sahip oldu. Aynı zamanda Kosova’nın üretimine de katkı sağladı. Bununla birlikte Kosova’nın ithalat kalemleri arasında makine teçhizatı ve yarı mamuller yer alması, Türk firmalarının ise doğrudan yatırım yapmasıyla Kosova’ya ihracat kapıları açıldı.

Bugün ise açılan bu kapılara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Kosova’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden jöleli şekerleme ve lolipop satın alacağını belirtti.

Kosovalı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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