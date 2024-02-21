Kosova’ya ihracat kapısı aralandı: ‘Pipet’ talep ediliyor!

Dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomi olan Türkiye, sürdürülebilir doğrudan uluslararası yatırım çekmek için iş dostu politikalar, derin yetenek havuzu ayrıca da Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazar erişimi sunmaya devam ediyor.

Bugün ise bu pazara girmek isteyen Kosovalı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Bu kapsamda Kosova’da elektrik ve paketleme bantları gibi çeşitli koli bantlarının üretimini yapan ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türk ihracatçılardan, pipet satın alacağını belirtti.

Kosovalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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