Kozmetik üreticileri! Kazakistan, ürünlerinizi ithal edecek

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler genellikle olumlu yönde ilerlerken İki ülke arasındaki ticaret hacmi artıyor ve iş birliği çeşitli alanlarda genişliyor. Özellikle enerji, inşaat, tarım ve turizm gibi sektörlerde iş birliği potansiyellerinin olduğu düşünülürken iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler de ekonomik iş birliğini destekliyor.

Bugün ise kaynak zenginliğiyle tanınan Kazakistan’dan Türk üreticilere bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda Kazakistan’da hizmet veren e-ticaret firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den kozmetik ürünleri satın alacağını belirtti.

Kazakistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla kozmetik ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kozmetik sektöründeki ithalatçı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kozmetik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.