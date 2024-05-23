Kumaş üreticileri için yeni fırsat: “Ukrayna pazarında büyüme potansiyeli!"

Türk tekstil sektörü 2023 yılında Avrupa'ya 2 milyon 329 bin 985 ton ürün göndererek 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar gelir elde etti. Sektör, 199 ülke ve serbest bölgeye ürün sattı. En çok geliri ise kumaş sağladı ve Avrupa Birliği ülkeleri sektörün en büyük alıcıları arasında yer aldı. İhracatta da İtalya, 749 milyon 431 bin dolarlık alımla başı çekti.

Son verilere göre, tekstil ihracatı 10 milyar doları aşarken, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ve global markası Forie de üyelerine verimli bir e-ihracat deneyimi sunarak birçok ülkenin tekstil sektöründeki ithalatçı listelerini paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Ukrayna’dan Türk tekstil üreticilerine altın fırsat!

Tekstil ihracatı yapan firmalar için ilanlar yayınlayan TurkishExporter, şimdi Ukrayna'dan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda Ukrayna’da oto ürünleri konusunda faaliyet gösteren bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den çeşitli kumaşlar satın alacağını belirtti.

Ukrayna’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.