Kurdaki makas ithalatı artırıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Son bir yılda TÜİK ve İTO fiyat endekslerinin ortalaması yüzde 66 iken, dolar-euro sepet kurdaki artış oranı sadece yüzde 25,2 düzeyinde. Makas yüzde 40’ın üzerinde” ifadesini kullandı. Avdagiç, enflasyonla mücadelede yılın ilk yarısını geride bırakarak deflasyonist sürecin kapısının aralandığını belirtti.

İş dünyası adına bir konunun altını çizmek istediklerini kaydeden Avdagiç, “TÜFE’deki yıllık artış oranı yüzde 71,6. ÜFE de yüzde 50,09. Odamızın açıkladığı fiyat endekslerinde de Ücretliler Geçinme Endeksi için artış yüzde 82,14 iken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 60,49. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Son bir yılda TÜİK ve İTO endekslerinin ortalaması yüzde 66 iken, dolar-euro sepet kurdaki artış oranı sadece yüzde 25,2 düzeyinde. Makas yüzde 40’ın üzerinde. Burada hem dış ticaretimiz hem de iç piyasamız için denge bozucu şekilde açılmış bir makas görüyoruz. Kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun zayıflamamasına dikkat etmek zorundayız. Zira bunun ekonomimiz için çok yönlü negatif etkileri olabilir. Geçmişte bunu tecrübe ettik ve tekrarlanmasını asla arzu etmiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Makas illa ki kapanacak”

Kur ve enflasyon arasındaki makasın açık kaldığı her an ihracatın aleyhine, ithalatın lehine işlediğini belirten Avdagiç, şunları söyledi: “Kur ve enflasyon arasında açılan makas eninde sonunda kapanıyor. Bizim bu sürecin kontrolünü elimizde tutmamız ve sürdürülebilir kılmamız ekonomimiz için çok önemli. Bu bağ kopuk kalırsa, yılın ikinci yarısında ihracatta kalıcı düşüş, ithalatta ise hızlı artışın devreye girmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle ekonomi yönetimimizin bu konuya hassasiyetinin artarak sürmesini önemle bekliyoruz.”

Cari açık 1 milyar 235 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024’te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan, cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25’e indi. Mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş oldu.

Resmi rezervlerde mayısta 17 milyar 593 milyon dolarlık net artış oldu. Mayıs ayında net hata noksan kalemi hariç uluslararası kaynak girişinin 14,4 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini ve rezervlerimizi arttırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022’den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs 2024’te cari işlemler açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,1 azaldığına işaret etti .