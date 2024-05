Kurdan bunalan ihracatçı Amerika pazarına yöneldi

Takip Et

Son günlerde kur tartışmaları ve pazar kayıplarıyla gündeme gelen ihracatta, sanayiciler çözümü inovatif ürünlerde ve yeni pazarlara açılmakta buldu. Döviz piyasasına müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Son birkaç yıldır yükselişte olan maliyetler son aylarda düşüşe geçti. Kura müdahale edilmemesi gerekir. İhracatını artırmak isteyen birçok firma Amerika pazarına açılmaya başladı” dedi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, döviz piyasasına müdahalenin ekonomik istikrar için gerekli olmadığını ve serbest piyasa koşullarının her zaman daha üstün olduğunu belirtti. Çevikel, “Herhangi bir müdahalenin yapılmaması her zaman için daha doğru. Serbest piyasa her zaman için daha iyidir” dedi.

Enflasyonun son çeyrekte düşmesi bekleniyor

Çevikel, Türkiye’nin Avrupa ve Amerika pazarlarına açılma sürecinde olduğunu ve bu genişlemenin, yerel sanayicilerin ve iş insanlarının global rekabette daha güçlü bir konuma gelmesini sağladığını dile getirdi.

“Birçok firma Amerika pazarına açılmaya başladı, rekabetin az olduğu bir pazar burası” diyerek, DOSABSİAD bölgesinin ihracatının yaklaşık 5 milyar doları aştığını ve Türk ihracatçılarının kaliteli ürünler ürettiğini ve dünya üzerinde ulaşmadığı pazar hemen hemen olmadığını söyledi. Maliyet artışlarının son birkaç ayda değil, son birkaç yıldır devam ettiğini vurgulayan Çevikel, “Sanayicilerin ve ihracatçıların rekabetin daha az olduğu pazarlarda kur baskısından dolayı zorlandığını belirten Çevikel, “O yüzden son birkaç yıldır burada bir artış söz konusu.

Dolayısıyla daha inovatif ürünlere ve Ar-Ge ağırlıklı çalışmalara yöneldik” diye ekledi. Küresel ekonomik kriz ve kurdan kaynaklanan sıkıntılar hakkında da konuşan Çevikel, “Neticede küresel bir kriz söz konusu. Son dönemde işçilik maliyetlerinin ve hammadde maliyetlerinin artması, kurdan kaynaklanan birtakım sıkıntılar yaşandı ama bunun son çeyrekte düşeceğini daha önce belirtmiştik. Haziran gibi de baz etkisi ile düşmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

Markalaşma çalışmalarına hız verilmeli

Nilüfer Çevikel , Türkiye’nin markalaşma çalışmalarına hız vermesi gerektiğini ve bu sayede ekonominin önümüzdeki yıllarda düzeleceğine inandığını ifade etti. “Türkiye, markalaşma çalışmalarına acil olarak ağırlık vermelidir. Çünkü bundan sonra, daha önce de dediğimiz gibi, Türkiye büyük harikaların tedarikçisi olma konumundan çıkmıştır,” dedi ve ekledi: “Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde markalaşma çalışmalarına ağırlık verilerek, durum bir şekilde önümüzdeki yıllar içerisinde düzelecektir.”