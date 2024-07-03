Küresel ticarette yaşanan navlun sıkıntıları bitmiyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, lojistik sektöründe navlun fiyatlarının yükseliş trendini sürdürdüğünü söyleyerek, tedarik zincirinde yeni bozulmalar yaşandığına dikkat çekti.
Özlem SARSIN
Haziran ayı meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, konteyner navlun fiyatlarının üst üste 8'inci haftada yukarı hareketini sürdürdüğünü kaydetti. Öztürk, "Konteyner gemi kapasitesindeki daralma, boş konteyner sıkıntısı, yer bulamama sıkıntısı navlunları yukarı taşımaya devam ediyor. Dünya Konteyner Endeksi, 27 Haziran haftasında yüzde 4 artarak 5 bin 318 dolara yükseldi.
Böylece 2 Mayıs’tan bu yana navlunlardaki yükseliş yüzde 96,5'e ulaştı. Navlunlar, Şangay-Rotterdam hattında 6 bin 867 dolardan 7 bin 322 dolara yükseldi. Böyle devam eder diye düşünüyorum. Dövizin bu şartlarda devam ediyor olması ihracatçının belini büken bir konu. Önümüzdeki günler her şeyi gösterecek. Gün geçmiyor ki yeni bir şey duymayalım. 3. Dünya savaşından bahsedenler, Tayvan ne olacak diyenler, değişik bir dönemden geçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
“Türk gemi filosu büyüyor”
Gemilerin Kızıldeniz yerine Güney Afrika rotasını daha sık kullanmaya başlarken, Singapur Limanı gibi Uzakdoğu limanlarındaki sıkışıklığın tedarik zincirinde yeni bozulmalar yarattığını da vurgulayan Öztürk, "Konteyner operatörleri Türkiye taşımalarını Kızıldeniz’i by-pass ederek Suudi Arabistan Limanları üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çin ve Rusya, Kuzey Kutup rotasını yeniden canlandırmayı planlıyorlar. Büyük ülkeler ise limanlarını büyütüp modernize edecek devasa yatırımlara hazırlanıyorlar” dedi.
Türkiye’de ise Bakanlığın destekleri ile Türk sahipli ve Türk bayraklı gemi filosu büyümeye devam ettiğini söyleyen Öztürk, Türk sahipli gemi filosunun son iki yılda yüzde 50’den fazla büyüdüğünü kaydetti. Türkiye’nin dünyada ilk 10 ülke arasında yer alma hedefine doğru ilerlediğini söyleyen Öztük, “Limanlarımızda ilk beş ayda 5,6 milyon TEU konteyner, 225 milyon ton yük elleçlendi. İzmir ve Ege Bölgemiz, ülkemizin en önemli lojistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
220 limanla doğrudan bağlantısı olan limanlarımızda Ocak-Mayıs döneminde 993 bin TEU konteyner, 41 milyon ton yük elleçlendi. Limanlarımızın yapıcı rekabet içinde verimli şekilde çalışması, liman-demiryolu-sanayi bölgesi entegrasyonu, Kuzey Ege Çandarlı Liman Projesi ve geçtiğimiz haftada planları askıya çıkan Kemalpaşa Lojistik Merkezi sayesinde bölgemiz denizciliğinin daha ileriye gideceğine inanıyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak biz de “Denizci Millet Denizci Ülke” hedefimiz doğrultusunda canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”
"Yunan adalarına seyahat revaçta"
Gözde tatil beldelerinde pahalılıktan dolayı otel doluluk oranlarının azaldığına da dikkat çeken Öztürk, bu durumun Yunan adalarına olan ilgiyi arttırdığını ifade etti. Öztürk, "Kapıda vize uygulamasının da etkisiyle Yunan adaları seyahatleri oldukça revaçta. 28 Haziran itibariyle İzdeniz 24 gemi ile Midilli’ye 2 bin 544 yolcu taşıdı.
Çeşme- Sakız hattında çalışan feribotların taşıdığı yolcu sayısı 61 bin 717 oldu. Kuşadası’ndan Samos’a ve geçtiğimiz günlerde başlayan Patmos’a ilk altı ayda 32 bin 63 yolcu taşındı. Şubemizin sorumluluk sahamızdaki limanlardan Yunan Adaları’na giden yolcu sayısı 100 bine ulaştı. Kruvaziyer turizminde de sürekli bir yükseliş yaşıyoruz. İzmir Limanı’na 21 gemi ile 41 bin 800 yolcu geldi.
Ayrıca 1618 yolcu İzmir’den kruvaziyer gemilerine biniş yaptı. Kruvaziyer gemileriyle gelen yolcu sayısı geçen yıl 1.5 milyon olmuştu. Bu yıl 2 milyon hedefini çok rahat yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.