Küresel ticarette yaşanan navlun sıkıntıları bitmiyor

Özlem SARSIN

Haziran ayı meclis top­lantısında konuşan İMEAK Deniz Ti­caret Odası İzmir Şubesi Yö­netim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, konteyner navlun fi­yatlarının üst üste 8'inci haf­tada yukarı hareketini sür­dürdüğünü kaydetti. Öztürk, "Konteyner gemi kapasite­sindeki daralma, boş kontey­ner sıkıntısı, yer bulamama sıkıntısı navlunları yukarı ta­şımaya devam ediyor. Dünya Konteyner Endeksi, 27 Hazi­ran haftasında yüzde 4 arta­rak 5 bin 318 dolara yükseldi.

Böylece 2 Mayıs’tan bu yana navlunlardaki yükseliş yüzde 96,5'e ulaştı. Navlunlar, Şan­gay-Rotterdam hattında 6 bin 867 dolardan 7 bin 322 dolara yükseldi. Böyle devam eder di­ye düşünüyorum. Dövizin bu şartlarda devam ediyor olma­sı ihracatçının belini büken bir konu. Önümüzdeki günler her şeyi gösterecek. Gün geç­miyor ki yeni bir şey duyma­yalım. 3. Dünya savaşından bahsedenler, Tayvan ne ola­cak diyenler, değişik bir dö­nemden geçiyoruz" değerlen­dirmesinde bulundu.

“Türk gemi filosu büyüyor”

Gemilerin Kızıldeniz yeri­ne Güney Afrika rotasını da­ha sık kullanmaya başlarken, Singapur Limanı gibi Uzak­doğu limanlarındaki sıkışık­lığın tedarik zincirinde ye­ni bozulmalar yarattığını da vurgulayan Öztürk, "Kontey­ner operatörleri Türkiye taşı­malarını Kızıldeniz’i by-pass ederek Suudi Arabistan Li­manları üzerinden gerçekleş­tirmeye çalışıyorlar. Çin ve Rusya, Kuzey Kutup rotasını yeniden canlandırmayı plan­lıyorlar. Büyük ülkeler ise li­manlarını büyütüp moderni­ze edecek devasa yatırımlara hazırlanıyorlar” dedi.

Türkiye’de ise Bakanlığın destekleri ile Türk sahipli ve Türk bayraklı gemi filosu bü­yümeye devam ettiğini söyle­yen Öztürk, Türk sahipli gemi filosunun son iki yılda yüzde 50’den fazla büyüdüğünü kay­detti. Türkiye’nin dünyada ilk 10 ülke arasında yer alma hedefine doğru ilerlediğini söyleyen Öztük, “Limanları­mızda ilk beş ayda 5,6 milyon TEU konteyner, 225 milyon ton yük elleçlendi. İzmir ve Ege Bölgemiz, ülkemizin en önemli lojistik merkezlerin­den biri olarak öne çıkıyor.

220 limanla doğrudan bağ­lantısı olan limanlarımızda Ocak-Mayıs döneminde 993 bin TEU konteyner, 41 milyon ton yük elleçlendi. Limanla­rımızın yapıcı rekabet için­de verimli şekilde çalışma­sı, liman-demiryolu-sanayi bölgesi entegrasyonu, Kuzey Ege Çandarlı Liman Projesi ve geçtiğimiz haftada planları askıya çıkan Kemalpaşa Lo­jistik Merkezi sayesinde böl­gemiz denizciliğinin daha ile­riye gideceğine inanıyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak biz de “Denizci Millet Denizci Ülke” hedefimiz doğ­rultusunda canla başla çalış­maya devam edeceğiz.”

"Yunan adalarına seyahat revaçta"

Gözde tatil beldelerinde pahalılıktan dolayı otel doluluk oranlarının azaldığına da dikkat çeken Öztürk, bu durumun Yunan adalarına olan ilgiyi arttırdığını ifade etti. Öztürk, "Kapıda vize uygulamasının da etkisiyle Yunan adaları seyahatleri oldukça revaçta. 28 Haziran itibariyle İzdeniz 24 gemi ile Midilli’ye 2 bin 544 yolcu taşıdı.

Çeşme- Sakız hattında çalışan feribotların taşıdığı yolcu sayısı 61 bin 717 oldu. Kuşadası’ndan Samos’a ve geçtiğimiz günlerde başlayan Patmos’a ilk altı ayda 32 bin 63 yolcu taşındı. Şubemizin sorumluluk sahamızdaki limanlardan Yunan Adaları’na giden yolcu sayısı 100 bine ulaştı. Kruvaziyer turizminde de sürekli bir yükseliş yaşıyoruz. İzmir Limanı’na 21 gemi ile 41 bin 800 yolcu geldi.

Ayrıca 1618 yolcu İzmir’den kruvaziyer gemilerine biniş yaptı. Kruvaziyer gemileriyle gelen yolcu sayısı geçen yıl 1.5 milyon olmuştu. Bu yıl 2 milyon hedefini çok rahat yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.